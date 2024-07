Amundsen støtter Velles Trump-uttalelser – en annen Frp-er støtter vaksinemotstander

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kritikken som har haglet mot ham, er unyansert og viser en manglende evne til å sette seg inn i den politiske situasjonen hos vår nærmeste allierte, skriver Amundsen i en tekstmelding til NRK.

Det er på sin egen Instagram-side at lederen for Fremskrittspartiets ungdom har sagt at han ville stemt på Trump dersom han bodde i USA og hadde stemmerett i presidentvalget i november.

En annen stortingsrepresentant fra Frp, Tor André Johnsen, sier på sin side at han ikke lenger ville stemt på Trump som president. Nå peker han på den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy Jr.

– Om jeg kunne ha fått 50 prosent Trump, så hadde jeg stemt Trump. Men 100 prosent blir for mye. Han blir for uforutsigbar, usaklig og enkel, sier Johnsen.

70 år gamle Kennedy stiller som uavhengig kandidat og levnes små sjanser til å vinne. Han har også fått kraftig kritikk fra sin egen svært profilerte familie. De siste årene har Kennedy vært sterk vaksinemotstander og spredt konspirasjonsteorier.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt