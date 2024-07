Sommervarmen er tilbake – kan bli opp mot 30 grader i Trøndelag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Tørsten etter varmt sommervær i sør er stor, men nå vil den endelig slukkes, skriver meteorologene i Meteorologisk institutt på X/Twitter.

De kan opplyse at det blir både varmt og solrikt sør i landet de neste dagene, og at søndag blir den varmeste dagen.

– Mest sol blir det på søndag, og alle fylker vil nok registrere 25 grader eller mer, skriver de.

Varmest ser det ut til å bli i Trøndelag, som kan få temperaturer opp mot 30 grader søndag, mens det i Oslo kan bli så varmt som 26 grader. Det er meldt varmt også i Bergen med opp mot 23 grader søndag, men her setter regnet et stopp for litt ordentlig sommervær da det er ventet opptil 13 millimeter regn utover ettermiddagen.

I nord blir det en liten pause fra sommerværet ved inngangen til helgen. I indre strøk av Nordland er det ventet tordenbyger og gråvær fredag.

– Men det blir bedre og bedre for hver dag, betrygger meteorologene.

