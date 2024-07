Sjøfly får lande i Geiranger under prinsessebryllupet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gifter seg på Union hotell denne datoen.

Flyet skal hente to personer som har tilknytning til bryllupet, melder NRK.

Luftfartstilsynet har i utgangspunktet opprettet et foreløpig restriksjonsområde i Geiranger i forbindelse med bryllupet.

Det betyr at all flyging i restriksjonsområdet er forbudt for alle luftfartøyer, inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly, med unntak fra tillatelser politiet måtte gi.

