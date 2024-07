Drapet i Nord-Odal i mars: Drapsofferet døde av flere skuddskader

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er politiet i Innlandet som opplyser om status i drapet på 44 år gamle Spildrejordet i Nord-Odal 14. mars. Den siktede 54-åringen ble pågrepet 10. april, men har ikke latt seg avhøre siden. Politiet skriver at mistanken mot mannen er styrket.

– Etterforskningen pågår likevel for fullt, og nylig mottok politiet den endelige obduksjonsrapporten. Den viser at Spildrejorde døde som følge av flere skuddskader, skriver politiet og opplyser at våpenet skal være en .22-kaliber pistol.

Spildrejorde ble funnet skutt i en fritidsbolig i Nord-Odal sent om kvelden 14. mars.

