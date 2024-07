Pål Enger bisettes i Vålerenga kirke

Enger er mest kjent for å ha stjålet «Skrik» fra Nasjonalgalleriet i februar 1994, noe som vakte oppsikt verden over. Han spilte også et par sesonger for fotballaget til Vålerenga på 80-tallet, men ble først kjent for et bredere publikum da han i 1988 stjal Edvard Munchs «Vampyr» fra Munch-museet på Tøyen i Oslo.

Onsdag klokken 12 bisettes han i Vålerenga kirke. 57-åringen etterlater seg fire barn.

I etterkant av sin død fikk Enger nekrologen sin publisert i både The Economist og Financial Times.

Engers advokat den siste tiden, Nils Christian Nordhus, beskriver Enger som et raust menneske, som levde et «utfordrende og rikt liv».

– Jeg vet han var veldig glad i barna sine, og først og fremst tenker jeg på familien hans i dag. Jeg var bare heldig som fikk hjelpe Pål. Det fant jeg stor glede i, sa Nordhus til VG da dødsfallet ble kjent.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt