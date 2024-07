Netanyahus pressesjef om Eide: – Han er ikke velkommen

Tirsdag fikk Nettavisen bekreftet at Israels utenriksminister Israel Katz ikke vil møte Espen Barth Eide (Ap) under den norske utenriksministerens kommende besøk til regionen.

David Mencer, som er pressesjef for Israels statsminister Benjamin Netanyahu, forteller til TV 2 at Eide er uønsket.

– Jeg har registrert at Norges utenriksminister vil besøke Israel, og til det må jeg bare si at han ikke er velkommen. Norge er et av landene som, midt i denne krigen etter massakren 7. oktober, har funnet det for godt å feilaktig anerkjenne en palestinsk stat, sier Mencer.

Til regjeringen i Norge

– Jeg tror at de ennå ikke, den dag i dag, har fordømt Hamas, fortsetter Netanyahus pressesjef.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre fordømte angrepet på Israel 7. oktober allerede samme dag. Støre konstaterte også etterpå at Hamas må kategoriseres som en terroristorganisasjon.

– Så til nordmenn og regjeringen i Norge, spesielt, eller ikke til det norske folk, men til regjeringen i Norge, sier vi dette høyt og tydelig: Norge, vi har nok jødehatere lokalt i Hamas i Gaza, vi trenger ikke importere deres støttespillere fra utlandet, sier Mencer.

Ikke overrasket

KrF-nestleder Ida Lindtveit Røse synes ikke det er overraskende at Espen Barth Eide ikke får møte Israel Katz.

– KrF sa i mai at Barth Eides altfor raske symboltunge anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat ville hemme Norges bidrag til fred og forsoning i regionen. At Barth Eide nå må bøte for hans egen regjerings forhastede trekk, burde ikke overraske noen, og minst av alle Barth Eide selv, sier Røse til NTB.

Hun kommer med en oppfordring til utenriksdepartementet og Eide.

– Tross at dette forsøket ikke ser ut til å mane fram, har vi alltid en plikt til å fronte fred, og gjøre hva vi kan for at krigen på Gaza tar slutt. Barth Eide og UD må ikke gi opp, sier Røse.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt