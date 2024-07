Equinors navn fjernet fra utstilling i London

Equinor har siden 2016 sponset «The Equinor Gallery» i en del av den faste utstillingen ved Science Museum i Storbritannias hovedstad London, skriver Aftenposten.

Den britiske avisen The Observer skriver at museet mener at Equinors strategi ikke er i tråd med deres sponsorstrategi. Problemet er, ifølge avisen, at den nevnte strategien ikke er i tråd med Paris-avtalen.

Britiske medier skriver at det hele startet etter at det ble gitt grønt lys til å bygge ut et omstridt olje- og gassfelt vest av Shetland.

Equinor oppfordres i en uttalelse fra museet til å fortsette å arbeide med å få til utslippsreduksjoner som er i tråd med målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt