PST krever ikke videre isolasjon for spionsiktet

Den 37 år gamle mannen ble varetektsfengslet i Oslo tingrett 2. juli, siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet.

Retten mente PST hadde gode grunner for å sikte mannen og gikk med på politiets krav om varetektsfengsel i fire uker med brev- og besøksforbud, og med full isolasjon de to første ukene. Han ble ikke ilagt medieforbud.

Isolasjon kan bare ilegges for to uker om gangen. PST har ikke bedt Oslo tingrett om noen forlengelse av denne innen utløpet tirsdag.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Kortene tett til brystet

– Det stemmer at vi ikke har bedt om forlengelse av perioden med fullstendig isolasjon. Siktede sitter fortsatt på brev- og besøksforbud, men ikke medieforbud. I hvilken grad siktede har benyttet seg av tilgangen til medier er ukjent for PST, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Han vil ikke kommentere om dette sier noe om etterforskningen PST har gående mot mannen.

Tingretten slo fast at 37-åringen måtte holdes isolert for å hindres i å formidle beskjeder til vitner eller andre impliserte i saken via andre innsatte. Dette behovet mener åpenbart PST ikke er like viktig to uker etter pågripelsen.

Nekter skyld

Den siktedes forsvarer, advokat Marius Dietrichson, var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag morgen.

Den siktede mannen har avvist enhver straffskyld i saken, og nektet å la seg avhøre.

– Siktede sier seg uskyldig. Han er ingen spion for en fremmed etterretning eller for Kina, sa Dietrichson til NTB etter fengslingsmøtet for to uker siden.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt