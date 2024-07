Frende: I morgen er sommerens store reiseskadedag

Sommeren er en travel tid for forsikringsselskapene, og skadesjef på reise Petter Lassen i Frende Forsikring forteller at det er mange nordmenn på ferie som trenger hjelp i disse dager. Han opplyser at 17. juli og 24. juli var sommerdagene i fjor med flest reiseskader.

– Dette var mandager i fellesferien og typiske utfartsdager for mange reisende, både her hjemme og ute i verden. Da er det lett for at det blir forsinkelser, bagasjeforviklinger eller tyverier. I tillegg vet vi at mandager er dager mange melder inn skader som har skjedd i løpet av helga, sier Lassen.

I de fleste sakene der reiseforsikring benyttes, dreier det seg om sykdom eller kroppsskade. Dette kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Frende. Den dyreste reiseskaden hos Frende i fjor kostet hele 3,8 millioner kroner.

– Det er heldigvis et svært sjeldent tilfelle, men vi ser at vi har flere skader som bikker millionen og mange som er på mer enn 500.000 kroner. Alle på grunn av sykdom. Mer enn 30 prosent av de som ble syke på reise i fjor var over 60 år, forteller Lassen.

