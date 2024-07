Flere ønsker å hjelpe insektene med blomstereng: – En folkebevegelse

– Vi klarer nesten ikke å produsere nok frø, sier Nibio-forsker Ellen Johanne Svalheim til kanalen.

Det er Norsk Institutt for bioøkonomi (Nibio) som samler inn frø og dyrker de til videre bruk i frøblandinger. De har merket stor pågang fra folk over hele landet, som ønsker å dyrke blomsterenger.

– Det er jo egentlig en folkebevegelse, forteller Svalheim.

Hun sier videre at Nibio selger flere hundre kilo og at engasjementet strekker seg lenger enn bare privatpersoner.

– Engasjementet for blomsterengene har spredt seg til både entreprenører, kommuner borettslag, skoler og hageeiere.

Malene Østreng Nygård som er forsker ved Naturmuseum og botanisk hage ved Universitetet i Agder gir insektene æren for blomstereng-interessen.

– Det er veldig mye fokus på at insektene forsvinner. Man kan sørge for at ville humler, bier sommerfugler, blomsterfluer og andre pollinatorer får mat. I tillegg gir det insekter et sted å yngle og søke tilflukt. Det er en konkret ting man kan bidra med, sier hun til NRK.

