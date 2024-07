Fire branner i Frøya på en uke – politiet mistenker påtenning

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Natt til tirsdag var det en garasje som brant i Frøya. Garasjen befant seg noen hundre meter fra et skur hvor det brant på søndag. Tirsdag uken før oppsto det brann på to holmer samme kveld. Politiet mistenker at samtlige av disse er blitt påtent, skriver Adresseavisen.

Tirsdag 9. juli rykket brannvesenet i Trøndelag ut til en holme utenfor Sørdyrøya i Frøya kommune.

På holmen er det ikke bebyggelse eller strøm, noe som får politiet til å tenke at det ble påtent.

– Det var heller ikke noe lyn som skulle tilsi at det skulle begynne å brenne der, sier politikontakt Helene Skuland i Trøndelag politidistrikt.

Samtidig som slukkingen pågikk begynte det å brenne på en annen holme like ved som hadde de samme forholdene.

På søndag var det et skur som brant. Brannvesenet oppfattet dette som påsatt ettersom det ikke var innlagt strøm. Tirsdagens garasjebrann startet i en del av garasjen hvor det ikke var strøm og oppfattes på samme vis.

– Vi ser alle fire brannene i sammenheng. De har skjedd innenfor en kort tidsperiode, og med kort avstand til hverandre. Det er ikke noe som tilsier at disse brannene har startet på noen annen måte enn at noen har tent på, sier Skuland.

Politiet har for øyeblikket ingen mistenkte, men etterforsker videre.

