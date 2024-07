Carl I. Hagen om Tybring-Gjeddes ekskludering: – Uklokt av partiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen forteller i et intervju med Klassekampen at han mener dette var uklokt av partiet.

– Han sa noe som også var uklokt, men det bør være stor takhøyde i Frp. Tybring-Gjeddes utsagn er ikke eksklusjonsgrunn, sier Hagen.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

– Utsagnene var graverende nok

Leder i nominasjonsutvalget Arve Lønnum i Frp sier seg enig i at partiet skal ha høy takhøyde.

– Men Carl Ivar bør være den første til å stadfeste at han har måttet ta noen tunge tak noen ganger. Det er ingen som synes dette er noe hyggelig.

Dette var ikke den første gangen Tybring-Gjedde fikk kritikk fra partiet. I 2021 fikk han en advarsel etter å ha tilbudt en kvinne med hijab en tusenlapp hvis hun tok den av.

Han fortsetter med å si at selv om han var vel vitende om Tybring-Gjeddes historikk, men at han ikke var avhengig av dette for å sende oppmodingen til organisasjonsutvalget.

– Utsagnene i nominasjonsprosessen var graverende nok.

Nesten 19 år på Stortinget

Det var søndag kveld at organisasjonsutvalget i Frp besluttet å ekskludere Tybring-Gjedde fra partiet etter 18 og et halvt år på Stortinget.

Det var etter han uttalte til TV 2 at nominasjonskomiteens forslag om Tor Mikkel Wara og Simen Velle som listetopper til neste års stortingsvalg var et bestillingsverk og politisk korrupsjon.

Tybring-Gjedde kunngjorde i april at han ikke ønsket å fortsette når den siste stortingsperioden hans utløper i 2025 og annonserte Aina Stenersen som sin arvtaker.

Han har siden uttalt til NRK at han ikke kommer til å anke avgjørelsen.

– Et parti som ikke er demokratisk også på innsiden, er uegnet til å forsvare demokratiet i Stortinget.

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)