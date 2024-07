Brann på Ammerud – politiet ber folk holde vinduer lukket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klokken 13.05 meldte Oslo politidistrikt at de rykket ut til en brann på Ammerud der det brenner i en toppetasje. Brannvesenet er i gang med slukking. På X skriver 110-sentralen at det var 6 brannbiler ved stedet.

– På grunn av mye røyk i området anbefales det å holde vinduer og dører lukket, skriver politiet i politiloggen.

Operasjonsleder Sven Martin Ege i Oslo politidistrikt sier til NTB at brannen er i en enebolig. Det er ingen som er i bygget og flere nabobygg har blitt evakuert ettersom området der brannen har oppstått er tett bebygd.

– Brannvesenet jobber med å slukke brannen, så det er en del røyk. Det er for tidlig å si om det er noen spredningsfare, sier Ege.

Videre forteller operasjonslederen at det enda er for tidlig for å si noe om årsaken til brannen.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt