– Boligmarkedet viktigste årsak til økt ulikhet i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier Chen i et intervju med Finansavisen.

Han sier det er liten grunn til å glede seg over større boligformuer og økende boligpriser, som han mener bidrar til stadig større ulikhet i Norge.

– Boligmarkedet og den kraftige prisstigningen der er den største årsaken til økende ulikhet i Norge. Ikke inntektsulikhet, men formuesulikhet. Alle som ønsker å kjøpe seg oppover i boligmarkedet, og som vil ha større og dyrere bolig uten å måtte flytte til et billigere sted, taper egentlig også på stigende boligpriser, sier Chen til avisen.

Han sier det bygges for lite og for sakte, og antyder at staten bør inn på byggesiden.

– Det er for mye byråkrati, og de store aktørene som bygger har for mye monopolistisk makt og kan styre tilbudssiden for mye. Kanskje bør en statlig aktør komme inn og bygge jevnt mer.

Chen er enig med både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i at ting går bedre nå, men han vil ikke gi verken Ap eller Sp æren for utviklingen.

– Fremover er det ventet økt kjøpekraft for husholdninger, med fortsatt høy lønnsvekst og noe fallende inflasjon, som gir positiv reallønnsvekst. Men de med høy gjeldsgrad vil nok måtte slite litt til. Når det er sagt, så har dette lite med den nåværende regjeringen å gjøre. Forløpet ville sannsynligvis vært det samme uansett hvem som satt i regjering, sier han.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)