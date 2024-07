Øya-headliner avlyser konsert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bandet skriver at gitarist Jonny Greenwood er innlagt på sykehus på grunn av en infeksjon. De skriver videre at han snart kan dra hjem, men at han ikke har god nok helse til å spille konserter.

Øyafestivalen opplyser at de jobber med å finne en erstatter. Bandet skulle etter planen spille 9. august på festivalen som avholdes i Tøyenparken i Oslo.

The Smile består av nevnte Greenwood, Thom Yorke og Tom Skinner. De to førstnevnte jobbet også sammen i det kritikerroste bandet Radiohead.

