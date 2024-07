Lang ventetid hos Nav

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til TV 2 opplyser Nav at forsinkelsen rammer alle som søker om sykepenger i Norge. Den rammer imidlertid ikke personer som får forskuttert sykepenger fra arbeidsgiver, som utgjør det store flertallet.

– Det vil ta tid før vi klarer å korte ned saksbehandlingstiden vesentlig, sier avdelingsdirektør Per Morten Svenkerud i avdelingen for arbeid og ytelser i Nav Innlandet.

Årsaken til forsinkelsene er stor pågang og utfordringer med en ny løsing for saksbehandling.

Svenkerud understreker at Nav ser alvorlig på situasjonen, og at det er satt inn flere tiltak for å kutte ventetiden.

