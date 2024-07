Undersøkelse: En av fire mener vi må akseptere drukningsulykker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er akseptabelt å miste 15 liv eller flere i løpet av den kommende sommeren, mener én av ti som har svart. Menn har større aksept enn kvinner.

Det går fram av en undersøkelse YouGov har gjort for Flyte, paraplyorganisasjonen for drukningsforebygging.

– Myndighetenes vedtatte nullvisjon for drukningsulykker er det eneste akseptable. Det er målet alle vi som jobber med drukningsforebygging, jobber mot. Vi har ingen liv å miste rett og slett, sier daglig leder Mia Bergmann.

Tre av ti har vært beruset i fritidsbåt

Tre av ti nordmenn svarer bekreftende på at de har vært beruset i fritidsbåt, ifølge undersøkelsen. Drøyt halvparten svarer at de alltid bruker redningsvest når de er i fritidsbåt, kano eller kajakk.

Organisasjonen mener tallene gir grunn til bekymring. De lanserer nå en sommerkampanje for å få flere til å bli flinkere til å si fra til hverandre når noen utsetter seg for risiko.

– Altfor mange gjør dårlige risikovurderinger og utsetter seg selv og andre for fare, sier Bergmann.

Nesten like mange dødsfall som i trafikken

I gjennomsnitt mister 90 personer livet i drukningsulykker hvert år, ifølge Redningsselskapets drukningsstatistikk. Omtrent 35 av disse skjer i sommermånedene. De fleste ulykkene skjer fra fritidsbåt, under bading eller når folk faller i vannet fra land.

Halvparten av de spurte svarer at de kun klarer å svømme under 200 meter utendørs under normalt pent vær.

– Drukningsulykker skjer dessverre altfor ofte. Det er nesten like mange som mister livet i slike ulykker, som i trafikken. Siden vi vet for lite om de ikke-fatale ulykkene er trolig mørketallene store. Derfor må det drukningsforebyggende arbeidet intensiveres, sier Bergmann.

