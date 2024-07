Støre får smekk etter 1001 dager som statsminister: – Han må jobbe smartere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg tror Støre jobber mye og lange dager. Men han må jobbe smartere og mer fokusert. Og så bør han kanskje ikke ta telefonen og hoppe hver gang LO ringer med nye krav. Regjeringen må se på regjeringsplattformen og hva de har lovet velgerne, og gjennomføre det, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo i Venstre til NTB.

De siste dagene har han gått gjennom Hurdalsplattformen, som er regjeringens store plan for hva de skal gjøre i perioden 2021–2025. Med ett år igjen er det mye som gjenstår.

– Det aller mest alvorlige er klimamålene. Der ligger de langt bak, det er ingen tvil om at Senterpartiet er bremseklossen på dette i regjeringen. Og så har du rusreformen. Den er et stjerneeksempel på at krangel internt i regjeringen gjør at arbeidet stopper opp, sier Bjørlo.

Etterlyser rusreform: – En ren katastrofe

I Hurdalsplattformen har regjeringen lovet å kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030 sammenlignet med 1990. Bjørlo mener at regjeringen ikke er i nærheten av å nå målet.

Han trekker fram flere klimapunkter fra Hurdal som regjeringen ikke har levert på:

– Ordningen med krav til nullutslipp på nye hurtigbåter og ferger har ikke kommet. Det bare drar ut og drar ut. Det er også andre helt konkrete punkter, som det å legge til rette for å fange CO2 på alle større forbrenningsanlegg, som er helt i det blå, sier han.

Rusreformen som regjeringen har lovet å komme med, er utsatt, og det er fortsatt usikkert når den blir klar.

– Det er en ren katastrofe. Det dør folk nederst ved bordet i Norge hver dag fordi de krangler om en sak. Det handler om liv og død!

Tror det handler om krangling

Etter å ha studert Hurdalsplattformen på nytt, mener Venstre-politikeren at den bærer preg av at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har fått inn mange hjertesaker, men at de nå krangler internt og ikke får gjennomført ting.

Også for næringslivet er det mye som gjenstår, mener Bjørlo.

– Mange punkter handler om å gjøre det lettere for næringslivet. For det første er det ikke gjennomført, men for det andre har de gjennomført mye i motsatt retning som ikke er nevnt i Hurdalsplattformen, blant annet økt formuesskatt, arbeidsgiveravgift, men også forvanskninger i regelverket, sier han.

Bjørlo peker blant annet på nye dokumentasjonskrav i arbeidsmiljøloven som Regnskap Norge har beregnet at kan koste næringslivet 250 millioner kroner.

Klokka tikker – 1001, 1002, 1003

Bjørlo har laget en liste på 20 punkter i Hurdalsplattformen som han etterlyser, som han gjerne kan sende til statsministeren.

– Støre skal få lov til å ha ferie i et par uker til. Men når han kommer tilbake, bør han sette seg ned med 20-punktslisten og sørge for at alt er tatt hånd om i løpet av høsten.

Statsministeren er riktignok på jobbreise denne uken til Nato-toppmøtet i Washington. Og Støre-regjeringen har fortsatt et år på seg før perioden er over.

– Vi må gi dem sjansen. Det må vi gjøre. Men klokka tikker på overtid, sier Bjørlo.

Han minner om huskeregelen fra trafikken om å holde avstand med å telle fra 1001, 1002, 1003.

– Han får ta den for å finne tempoet. Og dag 1003 kan bli startskuddet for å oppfylle resten.

