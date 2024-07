SR-Bank om dempet prisvekst: Dette var kjempebra

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at inflasjonen har dempet seg. Prisveksten (KPI) det siste året her i landet var 2,6 prosent, viser SSBs tall for juni. Ikke siden 2021 har prisveksten på ett år vært like lav.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, mener dette kan få betydning for renta.

– Dette var kjempebra! Inflasjonen falt mye og mer enn ventet. Det er såpass lavt at det blir fort kan bli rentekutt i år likevel, sier han.

I juni sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at hun ikke så for seg at styringsrenta vil bli kuttet i løpet av 2024. Knudsen håper tallene som kom i dag kan forandre utsiktene.

– Inflasjonsutviklingen de siste månedene ligner nå en rett strek nedover, og det er bra. Denne utviklingen tyder på at rentekuttet kan skje tidligere, uttaler Knudsen til NTB.

