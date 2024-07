Mann siktet for drap på campingplass i Østfold

Nødetatene rykket ut til campingplassen ved svenskegrensen etter melding om en knivstikking klokken 17.56.

– De kom raskt til stedet og fant en kvinne i 60-årene som var hardt skadet, og det pågikk livreddende førstehjelp på stedet, sa innsatsleder i Øst politidistrikt Arve Hermansen til NTB tirsdag kveld.

Kvinnen ble kort etter erklært død på stedet. Hennes pårørende er varslet om dødsfallet.

Siktet for drap

Politiet opplyste at de raskt fikk kontroll på antatt gjerningsmann. Den pågrepne er en mann i 50-årene. Han er siktet for drap, opplyser politiet.

– Det er en relasjon mellom pågrepne og fornærmede, bekrefter politiadvokat Alf Minothi i Øst politidistrikt overfor NTB.

Begge de involverte er norske statsborgere og den antatte gjerningsmannen er kjent for politiet.

Avhører vitner

Flere vitner skal ha fått med seg hendelsen.

– Det er klart at på en solfylt dag på en campingplass i ettermiddagstiden så er det mange som har fått med seg dramatikken. Vi har en viss oversikt over hvem som har vært nærmest der, og avhører en del av dem som vitner, sier innsatsleder Hermansen til NTB.

Et psykososialt team var også til stede fra kommunen og for å få oversikt over hvem som har blitt eksponert for hendelsen, opplyser han.

Advokat Tor Magnus Fagermo er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen i 50-årene.

– Det er foreløpig ikke så mye jeg kan si, jeg har ikke fått snakket med min klient, sier Tor Magnus Fagermo til Halden Arbeiderblad tirsdag kveld.

Drapet i Aremark er den 22. drapssaken i Norge så langt i år, og kvinnen i 60-årene er det 27. drapsofferet.

