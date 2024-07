Full sommer i Midt-Norge og regnreprise på Sør- og Østlandet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Denne helga hadde jeg nok valgt Midt-Norge, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed til NTB.

Der kommer ikke bygene før søndag kveld, og i tillegg ser det ut til å bli varmt sommervær. På Østlandet og i fjordstrøk på Vestlandet kommer de høyeste temperaturene fredag, men de er ikke like heldige med oppholdsværet.

– Her blir det varmt og fint, men det kommer noen byger, sier statsmeteorologen.

Denne kombinasjonen gir fare for tordenvær.

Ny runde med mye regn

Ovhed advarer om at Sør- og Østlandet får en liten reprise på været som har vært tidligere i uka lørdag.

– Det kommer et nytt nedbørsfelt over omtrent de samme områdene som fikk styrtregn onsdag, men det blir kanskje ikke like ille denne gangen, sier han.

Det blir noen glimt med opphold i disse områdene de neste dagene.

– Ta vare på godværsstundene, råder Ovhed.

Tirsdag kommer nemlig et nytt nedbørsfelt over sørlige- og østlige strøk.

Godværet fra Midt-Norge flytter på seg

Nord-Norge får nyte varmen fra Midt-Norge mot slutten av uka. Det blir en del pålandsvind fredag og i løpet av lørdag i hele landsdelen. I Troms og Finnmark blir det gråvær fredag.

– Her blir temperaturen på 15 grader på sitt beste, sier Ovhed.

Statsmeteorologen sier at det varme været flytter seg nordover i slutten av helga, og det kan bli opp mot 25 grader.

– Høytrykket som ga bra vær i Trøndelag, vil legge seg over Kolahalvøya. Dette gir varmluft til Troms og Finnmark, sier han.

Fest festivalteltet godt

Av de store musikkfestivalene som foregår i disse dager er det Slottsfjell i Tønsberg som får det beste været. Onsdag skal det være styrtregn tidlig på dagen, men bygene vil avta mot kvelden. Torsdag er det meldt opphold.

På Trænafestivalen som foregår på Helgelandskysten 10.–13. juli blir det både grått, vått og luftig.

– Her blir det nok litt stusslig. Det blir en del nedbør torsdag kveld og perioder med regn fredag, sier Ovhed.

Det kan likevel bli vinden som gir flest utfordringer for festivaldeltakerne på der. Ovhed råder dem til å feste teltene sine godt.

– Det kan bli pålandsvind og perioder med frisk bris. Pass ekstra på ting med mye vindfang, som for eksempel telt, sier han.

I Kåfjord i Troms, hvor Riddu Riddu-festivalen foregår fram til lørdag, kommer knallværet først søndagen – så det er kanskje lurt å bli noen dager ekstra.

