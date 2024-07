Utenlandsk statsborger siktet for å ha kopiert dokumenter fra norsk rakettselskap

Ifølge kjennelsen da mannen ble varetektsfengslet i to uker 29. juni, skal mannen i 30-årene ha tatt seg inn i datasystemene til selskapet, uten å ha tilgang.

– Han stiller seg fortsatt helt uforstående til siktelsen og erkjenner ikke straffskyld. Min klient mener det ikke er mulig for ham å ha gjort det politiet anklager ham for, sier den siktedes forsvarer Tor Haug til NTB mandag.

Haug opplyser at mannen har vært ansatt hos ISAR Aerospace Norge, som han nå er siktet for datainnbrudd mot. Mannen ble pågrepet 27. juni.

Kopiert informasjon

Politiinspektør Steffen Ravnåsen i Nordland politidistrikt forteller at mannen hadde tilgang til datasystemene, men at han ble fratatt disse rettighetene.

– Han har tatt seg uberettiget inn i systemene til arbeidsgiver og kopiert informasjon som tilhører ISAR Aerospace, sier Ravnåsen til NTB.

Hvorfor han ble fratatt rettighetene, ønsker ikke politiinspektøren å kommentere av hensyn til etterforskningen.

Selskapet produserer bæreraketter som kan skyte opp satellitter i bane rundt jorda, og bygger opp sin egen utskytningsplattform på Andøya.

– Største alvor

I tillegg til det påståtte innbruddet i datasystemet mener politiet at den siktede lastet ned skadelig programvare på en bærbar datamaskin tilhørende selskapet. Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 204, som har en strafferamme med bot eller fengsel på inntil to år. Politiinspektøren utelukker ikke at siktelsen mot mannen kan bli utvidet.

– Vi tar det på største alvor. Det er en del tidkrevende arbeid i vente med gjennomgang av flere elektroniske lagringsenheter. Det kan komme andre og mer alvorlige lovbrudd inn i bildet, forteller Ravnåsen.

Politiet har ikke bestemt seg for om de vil forlenge varetektsfengslingen som utløper mot slutten av uken. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter at de er orientert om saken.

– Vi holdes løpende orientert av Nordland politidistrikt som etterforsker forholdet, seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

