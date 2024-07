Regjeringen vil kreve forhåndsgodkjenning av utenlandske eiendomskjøp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Justis- og beredskapsministeren vil ha et lignende system som Finland, der innbyggere utenfor EU og EØS må søke tillatelse fra Forsvarsdepartementet, skriver TV 2.

I februar advarte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om at russere kjøper strategisk plasserte eiendommer i sin trusselvurdering. Personer med bånd til Putins regjering har kjøpt eiendommer i Nord-Norge nær militære anlegg.

Til nå har det ikke vært systematisk bakgrunnssjekk når utenlandske borgere kjøper eiendom i Norge. Mehl ønsker et system som ligner Finlands, men tilpasset Norge.

– Vi arbeider nå med å lage et system med forhåndsgodkjenning av kjøp og salg, for eksempel for personer fra utenfor Europa, sier Mehl til kanalen.

