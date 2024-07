Kvinne varetektsfengslet etter skolebrann i Trondheim

Vedkommende ble pågrepet av politiet fredag 5. juli. Påtalemyndigheten begjærte at siktede blir varetektsfengslet i to uker.

De begrunnet fengsling med bevisforspillelsesfare ettersom medsiktede er på frifot. Dette sa retten seg enig i.

– Retten mener siktede er motivert til å påvirke medsiktedes forklaring for selv å komme gunstig ut og redusere sin rolle, heter det i kjennelsen om fengsling.

Retten mente med vekt på blant annet videoopptak at det er god grunn til mistanke mot siktedes medvirkning til grovt skadeverk ved brannstiftelse. Dette oppfylte grunnvilkåret for varetektsfengsling.

Siktede godtok åtte dager i fengsel med brev- og besøksforbud.

Brannen fant sted natt til onsdag 3. juli. Kvinnene ble siktet for skolebrannen og for å ha tagget trusler på skolen natten før. Det var gjennom etterforskning og tips til politiet i Trøndelag at de to siktede kvinnene ble identifisert.

