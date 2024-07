Politiet er bekymret for facebookgrupper som varsler om fartskontroll

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Facebook-gruppene har flere tusen medlemmer som sier ifra når UP har fartskontroller på ulike strekninger. Det finnes også apper med samme formål.

Distriktsleder Karin Walin i Utrykningspolitiet Sør er bekymret for at de som for eksempel har drukket alkohol før de setter seg i bilen, ender med å velge en annen vei hjem.

– Når man varsler om kontroll, varsler man dem som kjører for fort, men også dem som kjører mens de er ruspåvirket. De vil vi ikke ha på veien, sier hun.

Sommeren er høysesong for ulykker som ender i alvorlig skade eller død. I 22 prosent av ulykkene de siste årene har rus vært medvirkende årsak, mens fart er medvirkende årsak i en av tre ulykker.

