Dårlig sommervær har gitt lave strømpriser

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både snøsmelting og nedbør gjorde at vannkraftproduksjonen ble høy i juni, og dermed lå prisene på omtrent samme nivå som i mai i år. Strømregningen i juni for husholdninger som har et vanlig strømforbruk, vil ligge på cirka 830–1100 kroner. Det er litt lavere enn i mai.

I Sør-Norge var gjennomsnittlig spotpris for juni omtrent 50 prosent lavere enn samme tid i fjor, og det laveste for en junimåned siden 2020. Det var kun Sverige av de landene Norge har kraftutveksling med, som hadde lavere strømpriser enn Norge.

Fornybar Norges strømprisindeks viser forventet strømregning, inkludert nettleie og andre skatter og avgifter, for juni måned.

Les også: Arbeids- og sosialkomiteen: Instruerer regjeringen om fortgang i erstatning til oljearbeidere

Les også: De som er overrasket over at noe sånt kan skje i Norge, er stort sett heterofile (+)

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt