Mehl: – Glad for å se at rettsstaten fungerer

– Terrorangrepet 25. juni er et vondt sår for mange, både berørte, skeive og andre. Avgjørelsen er ikke rettskraftig, og jeg kan ikke kommentere den nærmere, men jeg er glad for å se at rettsstaten fungerer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Hun legger til at det er bra at det nå har kommet en dom, samt at hun registrerer at tingretten har tatt i bruk bestemmelsen om grove terrorhandlinger – en bestemmelse som åpnet for å dømme Zaniar Matapour til 30 års forvaring.

Les også: – Du får ikke en krone ut av meg, men du skal i hvert fall få kjørt deg litt

Les også: Suget etter agurknyheter

Les også: For syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)