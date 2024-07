Mann kjørte i 161 km/t i 60-sone – dømt til fengsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannen, som aldri har hatt førerkort, kjørte langt over fartsgrensene på trafikkerte småveier gjennom tettstedet Vigrestad i Hå kommune, skriver TV 2.

Den sivile patruljebilen fra Utrykningspolitiet la seg på hjul og målte mannen til 161 kilometer i timen i 60-sone, 100 km/t i 40-sone, 118 km/t i en ny 60-sone, 150 km/t i 80-sone og 162 km/t 80-sone på riksvei 44.

Utrykkingspolitiet sier de til slutt avbrøt forfølgingen og forsøkene på å stoppe 20-åringen fordi det ble for risikabelt å fortsette. Mannen meldte seg ikke for politiet før dagen etter. I retten tilsto han råkjøringen og erkjente at han aldri har hatt førerkort.

Retten kan ikke beskrive videoen av tiltaltes kjøreatferd som noe annet enn svært skremmende og fullstendig uforsvarlig, står det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

