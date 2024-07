Flere har fått ny nyre så langt i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ser med lettelse på at tallene for nyre nå går opp etter flere år med nedgang. Nå håper vi at de gode tallene holder seg videre, sier informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon Aleksander Sekowski i en pressemelding.

Det er spesielt antall nyredonasjoner fra levende givere som har økt. 35 nordmenn har gitt en nyre til en slektning eller nær venn så langt i år. I tillegg har 93 pasienter fått nyre fra avdød giver, skriver stiftelsen.

I løpet av årets første halvår har 194 meldte mulige donorer blitt rapportert inn fra donorsykehusene over hele landet.

– Det er rekordmange mulige donorer som nå er meldt inn fra donorsykehusene, sier Sekowski.

Dette er pasienter som dør på et sykehus, der man ser at organdonasjon kan være mulig, og man setter i gang en prosess med transplantasjonssenteret på Rikshospitalet i Oslo.

