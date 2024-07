Spionsiktedes forsvarer: Anklagen fra PST er gal

– Jeg tror vi alle forstår at Politiets etterretningstjeneste (PST) må etterforske og at de må følge med på hva som foregår i samfunnet vår, sier advokat Marius Dietrichson til NTB.

– Men anklagene i denne saken er gale og det er ingen forståelse for de grepene som er gjort mot min klient, legger advokaten til.

Ikke siktet for noe konkret

Tirsdag ble han oppnevnt som forsvarer for mannen som er siktet for forsøk på spionasje til fordel for Kinas etterretningstjeneste. Forsvareren sier han ikke vil kommentere etterforskningen som pågår, men sier han vurderer sammen med klienten om varetektsfengslingen på fire uker skal ankes.

– Siktede sier seg uskyldig. Han er ingen spion for en fremmed etterretning eller for Kina. Selv må jeg påpeke at han ikke er siktet for noe konkret straffbart fullbyrdet foretakende, som for eksempel kunne ha vært at han på et tidspunkt skulle ha overlevert gradert informasjon, sier Dietrichson.

Framtredende

Advokaten sier han som fagperson stiller seg undrende til anklagene som er rettet mot klienten, samt stiller spørsmål ved om PST noen gang vil komme i havn med saken.

– Han er siktet for at han en gang i framtiden vil, eller en gang skal ha forsøkt, men uten å ha lykkes, i å gjøre noe i kraft av sin samfunnsengasjerte posisjon, sier Dietrichson.

Den siktede har vært framtredende i samfunnsdebatten og har verv i et lokallag i Oslo Arbeiderparti sammen med sentrale profiler i partiet, blant dem utenriksminister Espen Barth Eide.

