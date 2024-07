NTBs datterselskap Inflow Media selges til Simply. TV

– Inflow Media og Simply. TV har lenge vært harde konkurrenter med stor respekt for hverandre, så dette er en svært god match. Samlet blir disse selskapene nå et kraftsenter for metadata til TV i Norden. Vi er svært fornøyde med å finne den riktige eieren som kommer til å løfte dette til et nytt nivå inn i fremtiden, sier styreleder i Inflow Media AS og sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, Tina Mari Flem, i en pressemelding.

Simply. TV driver i likhet med Inflow med såkalt video on demand (VOD) og lineære metadata-tjenester til distributører, kringkastere og mediehus. De to selskapene ble begge grunnlagt i 2019, og det nye, sammenslåtte selskapet blir ifølge pressemeldingen en ledende aktør i Norden på sitt felt.

Overdragelsen gjelder fra 3. juli.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)