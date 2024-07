Mann dømt til 16 års forvaring for skytedrap på åpen gate i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mannens forsvarer, advokat Victoria Holmen, varsler at drapsdommen skal ankes, skriver TV 2.

Dommen gjelder også drapsforsøk, trusler og bæring av våpen på offentlig sted. Disse delene av dommen sier Holmen godtas.

33-åringen er også dømt til å betale til sammen 940.000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen samsvarer med aktors påtand.

Tidlig på morgenen 27. november 2022 ble Abdi Assis Jailaani skutt og drept på åpen gate ved Vaterlands bro på Grønland i Oslo. Politiet gikk tidlig ut og uttalte at de etterforsket en kobling til et hevnmotiv i et kriminelt miljø, noe den avdødes pårørende reagerte sterkt på. Senere beklaget politiet uttalelsen.

