Levninger i innsjø i Østerdalen hentet opp: – Ingen tvil om at dette er fra et menneske

Levningene ble funnet tirsdag kveld og er nå hentet opp fra sjøen.

– Det er ingen tvil om at dette er levninger fra et menneske. I tillegg er det gjort funn av noe klær og sko. Det er mye som tyder på at levningene har ligget i innsjøen i lengre tid, sier politiadvokat Hildegunn Tronsli i Innlandet politidistrikt.

Levningene skal undersøkes ved Rettsmedisinsk institutt og identifiseres. Politiet regner med at dette vil ta flere uker.

– Politiet har ingen ytterligere kommentarer til funnet, opplyser Tronsli.

– Ble litt sjokkert

Funnet ble gjort av forskere som brukte undervannsdrone. Politiet ble varslet i 19.50-tida tirsdag kveld.

– Vi ble litt sjokkert. Det var ikke hva vi hadde forventet å finne, sier stipendiat Silje Margrethe Nessjø Larsen til VG.

Hun og forskningskollega Johanna Järnegren var de to som fant levningene. De lette egentlig etter gyteområder for røye.

– Kanskje kan de etterlatte få vite hva som er skjedd, slik at noe godt kommer ut av det, sier Järnegren.

Undersøker savnetsaker

Dykkere fra Gjøvik brannvesen hentet opp levningene onsdag. Krimteknikere fra politiet bisto.

Funnet vil bli undersøkt opp mot eventuelle savnetsaker, opplyste politiadvokaten tidligere onsdag. Så langt knyttes det ikke til noen konkret sak.

