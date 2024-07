Halve befolkningen har nylig opplevd uønskede seksuelle hendelser

52 prosent oppgir å ha opplevd én eller flere former for uønskede seksuelle eller kjønnsbaserte hendelser i løpet av de siste tolv månedene. De fleste av tilfellene forekommer i arbeidslivet, hvor 32 prosent oppgir å ha opplevd konkrete hendelser tilknyttet jobb.

Det viser en fersk rapport fra Verian, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse hvor 16.160 personer på 15 år og eldre har svart.

Nesten halvparten av dem som utsettes for uønskede seksuelle hendelser, opplever det som nedverdigende, ydmykende eller krenkende. Samtidig svarer kun 4 prosent ja på spørsmål om de har vært utsatt for seksuell trakassering.

– Det kan tyde på at mange av oss har høy terskel for å kalle noe seksuell trakassering. For eksempel viser undersøkelsen at fysiske tilnærmelser oppfattes som seksuell trakassering i større grad enn verbale tilnærmelser, sier avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Anna Bjørshol.

Særlig utsatt er unge kvinner, ikke-binære, ikke-heterofile kvinner, kvinner med funksjonsnedsettelse, kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og ikke-heterofile menn, viser rapporten.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?