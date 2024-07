Norge skal delta i neste års Eurovision Song Contest

– Nå har EBU anerkjent at de hadde problemer i år, og de jobber med å utbedre det. Og det vi har fått vite, i tillegg til det de har gått ut med offentlig, låter veldig bra. Så nå skal vi jobbe konstruktivt og positivt for å få Norge med i Eurovision i 2025. Vi skal delta, sier musikksjef Stig Karlsen for Melodi Grand Prix til NRK.

På påmeldingslisten til sangkonkurransen neste år finner man 16 land. Danmark, Sverige og Israel er blant de som har meldt seg på. Sistnevnte lands deltakelse utløste både reaksjoner og demonstrasjoner under årets ESC.

– NRK har vært tydelige på at vi ikke driver med kulturell boikott. Det som er viktig for oss, er at Eurovision ikke blir brukt som en plattform for politikk, og det har ikke EBU klart å følge opp like godt. Vi kan ikke ha land som bruker konkurransen som en plattform for propaganda, sier Karlsen.