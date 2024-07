Sjekkeappen Grindr tapte i tingretten – må betale 65 millioner i bot

Grindr gikk til søksmål etter at Datatilsynet ga ut en rekordbot på 65 millioner kroner. Vedtaket ble så opprettholdt av klageorganet Personvernnemnda.

– Dommen virker grundig, og vi er fornøyd med at tingretten er enig med våre og Personvernnemndas konklusjoner, sier direktør Line Coll i Datatilsynet i en pressemelding.

Med tapet i tingretten må Grindr betale boten, samt rundt en halv million kroner i sakskostnader, viser avgjørelsen fra Oslo tingrett ifølge NRK.

– Viktig seier for personvernet

Forbrukerrådet klaget inn Grindr i 2020 etter at det ble avdekket at appen samlet inn og delte sensitive personopplysninger om brukerne med en rekke andre kommersielle aktører, som igjen forbeholdt seg retten til å dele dette videre med potensielt tusenvis av andre selskap, med hensikt om å målrette reklame.

– Dette er en viktig seier for personvernet. Tingretten slår fast at Grindr har hatt en praksis som er i strid med personvernreglene, sier regjeringsadvokatene Hanne Bjurstrøm Jahren og Thea Westhagen Edell, som førte saken for staten, i en uttalelse til NRK.

Vedtaket, som gjaldt perioden fra 20. juli 2018 til 7. april 2020, slo fast at Grindr ikke hadde gyldige samtykker til utlevering av personvernopplysninger.

– Vurderer å anke

Personvernnemda var også enig med Datatilsynet i at opplysninger om at noen bruker Grindr, også er en opplysning om vedkommendes seksuelle forhold eller seksuelle legning.

Kelly Peterson Miranda, personvernombud i Grindr, sier at selskapet er skuffet over Oslo tingretts avgjørelse. Grindr mener at samtykkepraksisen for personvern alltid har vært i samsvar med regelverket.

– Vi er skuffet over Oslo tingretts avgjørelse. Vi går nå gjennom avgjørelsen og vurderer mulighetene våre, herunder å anke, sier Miranda i en uttalelse til flere medier.

Sjekkeappen markedsfører seg mot skeive, men er mye brukt blant menn som søker menn.

