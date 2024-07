Regjeringen gir 40 millioner kroner til rassikring av Trollstigen

Gladnyheten ble kunngjort av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) da de dukket opp ved sperrebommen ved Trollstigen mandag. Det var Romsdals Budstikke som først omtalte statsrådsbesøket.

− Trollstigen er en av de mest kjente turistdestinasjonene i Norge, og det er stor interesse for veien i både inn- og utland. Attraksjonen er viktig for at folk skal kunne bo og jobbe i området, sier Nygård i en pressemelding.

Den kjente turistveien i Rauma ble stengt på grunn av rasfare i begynnelsen av juni, og et par uker senere kom beskjeden om at Trollstigen skulle holdes stengt ut året.

Beslutningen ble møtt med voldsomme protester. Trollstigen er et av Norges mest populære reisemål, og rundt én million turister besøker stedet hvert år.

Fylkeskommunene må dekke resten

Fylkesveisjefen i Møre og Romsdal anslo at strakstiltak for å starte rassikringsarbeidet ville komme på 50 millioner kroner. Det oppsto en dragkamp om hvem som skulle ta regningen – Møre og Romsdal fylkeskommune eller staten.

De 40 millioner kroner som statsrådene nå kan love, vil dermed ikke være nok til å dekke rassikringen som må til. Fylkeskommunen må finne en løsning for å finne resten av pengene.

Og det er i utgangspunktet fylkeskommunens ansvar å holde veien ved like, understreket de to statsrådene svært tydelig. Men siden dette er en av Norges viktigste turistattraksjoner, og helt avgjørende for næringslivet i området, vil regjeringen likevel gi en håndsrekning.

– Vi velger derfor å hjelpe fylkeskommunene i gang med penger til strakstiltak for sikring av Trollstigen for å sikre oppstart så snart som mulig. Deretter må fylkeskommunen finne penger og gode løsninger på veien på sikt, sier Nygård.

– Forstår at det er en stor utgift

Stengningen har medført at turister har avbestilt planlagte turer til Norge og Trollstigen i år.

Lokalt har Trollstigen Drift permittert 40 ansatte, mens meldinger om avlyste bookinger strømmer inn. Lokale- og regionale næringsinteresser har påpekt at stengningen har ringvirkninger for Norge som reiselivsdestinasjon.

Trollstigen er en viktig vei for reiselivet og danner grunnlaget for mange serveringssteder og annet lokalt næringsliv, påpeker Sande.

– Vi forstår at dette er en stor utgift for fylkeskommunene og at kravet om store utgifter kom brått på, sier kommunalministeren.

Rasutsatt vei

Veien har vært preget av ras i mange år. Allerede i 2018 kom det fram i en rapport at veistrekningen var mer utsatt for ras og steinsprang enn man tidligere hadde trodd. Og for to år siden måtte åpningen i mai utsettes til juni fordi det tok tid å rydde veien for steiner som følge av mange ras.

Samferdselsdepartementet har tidligere påpekt at Trollstigen er en fylkeskommunal vei, og at Møre og Romsdal i år har mottatt 127 millioner kroner til rassikring.

Det er bra at fylkeskommunen får hjelp til å komme i gang, mener Naf.

– Samtidig er ikke dette nok til å trygge veien for fremtiden. Det store behovet for skredsikring av Trollstigen og mange andre utsatte strekninger må regjeringen ta inn over seg, sier pressesjef Ingunn Handagard.

– Arbeidet vil ta måneder

Arbeidet med rastiltak vil ta rundt fire måneder, har fylkesveisjefen i Møre og Romsdal tidligere anslått overfor NRK. Først når det er gjort, kan fagfolk vurdere effekten.

Vanligvis holder Trollstigen åpent fra midten av mai til den første snøen kommer. Det er derfor lite som tyder på at arbeidet kan bli ferdig i denne turistsesongen. Dermed kan Trollstigen trolig ikke åpne igjen før neste år.

Det er behov for strakstiltak for å hindre at stengningen også påvirker planlagte besøk neste år, understreker de to statsrådene.

I tillegg til arbeidet med umiddelbar rassikring og fjellrensking, jobber fagfolk med å få på plass en mer langsiktig løsning for å sikre Trollstigen.

