Politiet henlegger trusselsak mot pride-arrangement i Bergen

– Det kan diskuteres om dette i det hele tatt var trusler. Det kom en stor reaksjon som førte til at teltet ble evakuert, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Tidligere har mannen sagt at det hele var en misforståelse og at han angret.

– Så vidt jeg har forstått, så har han blitt nokså ruset, og han ble nektet mer servering. På spørsmål om hvorfor han ble nektet mer servering, så skal han ha svart: «Det var sikkert fordi jeg har ei bombe i sekken», sier Fjellstad.

Politiet var allerede bevæpnet på grunn av trusselvurderingene som var gjort på forhånd. Flere bevæpnede patruljer ble sendt til Festplassen.

Arrangøren hadde da allerede startet evakuering av festområdet.

Leder i Fri Vestland, Torgeir Toppe, sier at de kommer til å klage på at politiet henlegger saken.

– At mannen har angret seg, er det er det mest forbanna sludderet jeg har hørt. Vi blir rasende på politiet for at de bagatelliserer det, sier han.

Han mener henleggelsen gir et signal om at folk kan gjøre hva de vil mot skeive.

– Folk blir engstelige for å delta i slike arrangementer, mener Toppe.

