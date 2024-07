Byrådet i Bergen utsetter tunnelutredning for Bybanen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har jobbet på spreng, men ser nå at vi vil trenge litt mer tid før saken er klar, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs (H) til Bergensavisen.

Tidligere har byrådet sagt at forprosjektet for tunnelutredningen skal være klar før sommeren. Slik blir det altså ikke.

Kahrs mener at ferieavviklingen i kommunen uansett betyr at det ikke vil ha store konsekvenser for tidsløpet til prosjektet.

– Og vi ser derfor ingen grunn til å presse gjennom en sak før den er klar. Vi har god dialog med fylkeskommunen, og de er innforstått med at saken utsettes noen uker.

Tidligere byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) er ikke imponert.

– De har ikke levert ett fornuftig ord om hvordan denne bybanetunnelen skal utredes eller bli til, og de har også utsatt bompengesaken til etter sommeren, sier han.

Byrådspartiene Høyre, Frp og Senterpartiet ønsker at Bybanen skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum fremfor over Bryggen.

