Tirsdag kommer Baneheia-dommen – tvil kan bli avgjørende for utfallet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det må uansett være en reell tvil om at man ikke kan utelukke at det kan være slik Jan Helge Andersen forklarer. Vi har ikke dekning i bevismaterialet for å utelukke dette som en reell mulighet, sa advokat Svein Holden da han prosederte i Sør-Rogaland tingrett i slutten av mai.

Domstolen, Riksadvokaten og Gjenopptakelseskommisjonen har alle sammen forkastet hovedbevisene som ble brukt til å dømme Viggo Kristiansen for voldtekt og drap i Baneheia. Ikke bare er det fravær av bevis mot Kristiansen, det såkalte mobilbeviset er langt på vei et utelukkelsesbevis – det viser at Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet på gjerningstidspunktet.

Likevel var det nettopp den gamle bestekameraten Viggo Kristiansen som Andersens forsvarere pekte mot da de argumenterte for at 43-åringen må frikjennes for den nye tiltalen: Drapet på Lena Sløgedal Paulsen for å skjule at han umiddelbart før hadde voldtatt den ti år gamle jenta.

– Personlig tenker jeg at åstedet skriker at dette har vært mer enn én gjerningsperson, sa Holden.

Følg domsavsigelsen

Dommen i Baneheia-saken blir avsagt ved opplesning i rettsmøte tirsdag 2. juli klokka 12. Det skal ta rundt to timer å lese dommen. Domsslutningen vil bli lest først, hvilket innebærer at Andersen får vite hvorvidt retten mener han er skyldig, før han får vite hvorfor.

NTB filmer hele domsavsigelsen. Den blir sendt direkte på TV 2 og NRK.

Hvis Andersen blir funnet skyldig etter tiltalen, kan han maksimalt dømmes til to års fengsel. Lovens strengeste straff i 2000 var 21 års fengsel. Siden Andersen allerede har fått 19 års fengsel for ett av Baneheia-drapene, er han dermed bare to år fra å nå lovens maksimum.

Aktor har imidlertid holdt muligheten åpen for at Andersen skal dømmes for medvirkning hvis retten mener bevisene ikke holder til domfellelse.

Andersen står også overfor et oppreisningskrav på til sammen rundt 1,4 millioner kroner fra foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen.

– Ansvarsfraskrivelse

Bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var på badetur i det idylliske friluftsområdet Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget.

Drapene og omstendighetene rystet hele Norge våren og sommeren 2000 og ble viet betydelig oppmerksomhet i årene som fulgte. To år etter at drapene fant sted, ble kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen dømt til 19 års fengsel og 21 års forvaring for å ha voldtatt og drept jentene.

Sentralt i bevisbildet mot Kristiansen var Andersens forklaring om at det var den tidligere kameraten som var initiativtaker, pådriver og den aktive part gjennom hele hendelsesforløpet. Forklaringen passet godt inn i bildet aktoratet tegnet av den dominerende og temperamentsfulle Kristiansen og makten han hadde over den stille og forsagte Andersen.

Da Kristiansen – etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel – ble endelig frifunnet i 2022, var det ikke bare de tekniske bevisene som ble forkastet, men også Andersens forklaring. Den samme overbevisningen la statsadvokat Andreas Schei for dagen da han prosederte i mai.

– Påtalemyndigheten mener Andersens forklaring er fullstendig preget av ansvarsfraskrivelse. Den er lite plausibel og passer ikke overens med andre bevis i saken, sa han.

De sentrale bevisene

Dette er aktoratets øvrige bevis for at Andersen er skyldig i drapet:

* Nye DNA-analyser viser funn av biologisk materiale fra Andersen på begge jentene. Funnene er forenlige med at de stammer fra overgrep. Det er derimot ikke gjort funn av DNA fra Viggo Kristiansen.

* Teledata er i realiteten et utelukkelsesbevis for Kristiansens del, ifølge aktor. Det har ikke vært mulig å gjøre målinger som tilsier at Kristiansens telefon var på åstedet. Den nærmeste basestasjonen som telefonen var koblet opp mot, dekker ikke åstedet.

* Sykkelen til Kristiansen var ikke parkert der Andersen hevder, mener aktor. Et spesielt sykkelinteressert vitne oppholdt seg på dette stedet og sa i retten at han var sikker på at han ikke så sykkelen der.

Spørsmålet om DNA sto sentralt i prosedyrene til både aktoratet og forsvaret. Schei mener det viktigste beviset er DNA-funn fra Andersen på begge ofrene som er forenlige med at de ble avsatt under seksuelle overgrep. Han viste til at det er funnet 15 DNA-treff som passer med Andersen, og ingen fra en annen mulig gjerningsmann.

– Det er viktig å påpeke nyansene i funnene. Kun et fåtall er helprofiler, de andre er delprofiler som ikke nødvendigvis stammer fra Andersen. Det er få sikre funn i saken. Å si at det er 15 funn fra Andersen kan være en overtolkning, sa advokat Celine Krogh Fornes.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om