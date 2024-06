Mandag tar Norge over formannskapet i Efta

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en viktig mulighet for Norge til å bidra til videreutviklingen av Efta og sikre gode handelsbetingelser for våre medlemsland. Vi ser fram til å samarbeide tett med våre Efta-partnere for å møte de utfordringene og mulighetene som ligger foran oss, sier Myrseth i en pressemelding.

Det europeiske frihandelsorgan (Efta) er et frihandelssamarbeid mellom de fire medlemslandene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Gjennom organet reguleres også en del av medlemslandenes samarbeid med EU, og Norge inngår også mange frihandelsavtaler med andre land gjennom Efta-samarbeidet.

Samarbeidets formannskap går på rundgang, og Norge tar over formannskapet fra Sveits, som har ledet organisasjonen det siste året.

– Vi har nylig inngått en historisk handelsavtale med India, og forrige uke var jeg i Genève for å underskrive en modernisert handelsavtale med Chile. Samtidig som vi jobber for Norges interesser, står vi sterkere sammen med de andre medlemslandene i en tid med store geopolitiske spenninger globalt. Samlet fremstår vi som et større marked og som en mer interessant handelspartner, sier Myrseth.

