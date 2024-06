17-åring siktet for å ha knivstukket gutt ni ganger i brystet – fengslet i to uker

17-åringen er siktet for grov kroppsskade etter hendelsen der han skal ha knivstukket en annen gutt ni ganger i brystet. Han skal i tillegg ha begått ni andre lovbrudd siden slutten av april, ifølge politiadvokaten.

– Vi er av den oppfatning av at det er forholdsmessig med en varetektsfengsling i denne saken, sier politiadvokat Lise Kjexrud-Egge til Drammens Tidende.

Guttens forsvarere fikk i utgangspunktet medhold i tingretten om at han ikke skulle fengsles etter at politiet ba om varetektsfengsling i to uker. Avgjørelsen fra tingretten ble anket, og det ble besluttet i Borgarting lagmannsrett at gutten allikevel skal varetektsfengsles.

Forsvarerne mente gutten ikke burde fengsles da han var blitt plassert i høysikkerhetsfengselet Eidsberg på grunn av mangel på ledige varetektsplasser ved ungdomsfengslene. Sivilombudet kom for kort tid siden ut med en rapport der de anbefalte at ordningen med å plassere barn i dette fengslet skulle avsluttes.

Guttens forsvarer, Armin Khoshnewiszadeh, mener beslutningen er uheldig og sier til avisen at de vil vurdere å anke til Høyesterett.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)