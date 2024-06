Videre drift av Unibuss sikret – rekonstruksjonen av selskapet er vedtatt

– Jeg er glad for at partene er enige om en vei videre. Det er viktig for å gi innbyggerne et stabilt og godt busstilbud fremover, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel, i en pressemelding.

Unibuss har siden 13. mai vært i en rekonstruksjonsprosess for å løse selskapets finansielle utfordringer. Fredag ble avtalen om rekonstruksjon signert mellom Unibuss og kreditorene Sporveien, Ruter og Danske Bank.

Unibuss hevet 5. juni i år kontraktene i Ruters vestregion og én minibuss-kontrakt i Follo. Ifølge Ruter er dette en del av rekonstruksjonsavtalen som nå er signert, og de er nå i gang med å få inn tilbud fra andre operatører på disse kontraktene.

Indre by og Oslo øst

– Vårt viktigste fokus gjennom hele denne prosessen har vært å sikre at kollektivtilbudet går som normalt. Vi er godt i gang med hasteanskaffelsene, og disse vil sikre busstilbudet for de reisende, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

Avtalen innebærer at Unibuss beholder kontraktene de inngikk i 2023 om Indre by og Oslo øst. Dermed kommer selskapet til å fortsette å være operatør for en rekke sentrale linjer i Oslo.

– Det er veldig positivt at partene nå har landet en avtale som innebærer at kollektivtrafikken vil gå som normalt, og at denne krevende situasjonen ikke går utover de reisende. Det er viktig for å gi innbyggerne et stabilt og godt busstilbud fremover, sier Vea.

– God løsning

Også fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune puster lettet ut over at bussen også i framtiden kommer til å gå når den skal.

– Det viktigste for fylkesrådet har hele tiden vært å sørge for at de reisende fortsatt kan stole på at bussen går når den skal. Nå ser det ut til at vi finner en god løsning for de reisende i Bærum og Follo, sier Håkon Snortheim (H), fylkesråd for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

Unibuss er Oslos største bussoperatør og heleid av kommunen. De siste månedene er det blitt jobbet på spreng for å unngå konkurs og busskollaps.

Mandag 13. mai begjærte selskapet rekonstruksjonsforhandlinger i Oslo tingrett i et forsøk på å unngå konkurs og busskrise i hovedstaden. Selskapet hadde da ubetalte regninger på 100 millioner og bøter fra samarbeidspartner Ruter etter en trøblete vinter.

Dersom Unibuss hadde gått konkurs, ville rundt 70 prosent av bussene i Oslo stoppet umiddelbart.

