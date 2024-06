Helsedirektoratet oppretter tilsyn i saken om Märthas gin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Direktoratet skriver at de torsdag ettermiddag mottok et varsel fra alkovettorganisasjonen Av-og-til i forbindelse med saken.

– Vi vil sende en henvendelse til produsenten OHD i løpet av dagen i dag for å mer klarhet i saken, bedre oversikt over de faktiske forholdene og hva som har skjedd. Denne saken behandles på samme måte som alle andre varsler Helsedirektoratet får inn, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i en pressemelding.

Stanset salget

Vinmonopolet stanset torsdag midlertidig salget av ginen fordi den kan være i strid med alkoholreklameforbudet, sa seniorkommunikasjonsrådgiver Kristine Sanne til NRK.

– Vi har blitt gjort kjent med at etiketten har blitt endret siden den ble påmeldt til bestillingsutvalget. Da denne varen ble meldt inn, hadde den en annen etikett enn den har nå. Den kan være i strid med alkoholreklameforbudet. Så vi har nå sendt spørsmål til grossist om dette. I mellomtiden har vi stanset salget, sier Sanne.

Hun forklarte videre at grunnen til at etiketten kan stride med forbudet, er at den er knyttet til bruk av merkevare, da paret kan ses på som en merkevare i seg selv.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett under besøket på Stall Gullik 17. juni. (Geir Olsen/NTB)

Ginen, som går under navnet OHD Pink Gin, er produsert i forbindelse med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrets bryllup. Paret gifter seg på Union Hotel i Geiranger 31. august.

Produsenten uenig med Vinmonopolet

Det er Oslo Håndverksdestilleri som står bak ginen. Marius Vestnes, som uttalte seg på vegne av produsenten, sa torsdag at de er uenige med Vinmonopolet.

– Vi er i dialog med Vinmonopolet og er uenig i deres vurderinger på OHD Pink Gin. Nå venter vi på tilbakemelding, sa han til NTB.

Nettavisen skrev at det torsdag morgen fortsatt var flasker til salgs på Vinmonopolet, men at det torsdag formiddag ikke lenger var mulig å bestille dem på nettet.

