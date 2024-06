Rekordvekst i leieprisene i andre kvartal

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en rekordsterk vekst i leieprisene i andre kvartal 2024, og det med god margin for et andre kvartal i utleieboligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Veksten var størst i Oslo og Trondheim, med en økning på 4, 3 prosent i begge byer. Bergen økte nest mest, med 3,5 prosent. Stavanger og Sandnes, på sin side, hadde et fall i leieprisene på 5, 3 prosent.

– Det er svært sterk årsvekst i leieprisene i alle byene bortsett fra Stavanger og Sandnes, hvor årsveksten nå er negativ på 2,7 prosent. Til tross for dette har leieprisene her hentet inn igjen hele fallet under oljebremsen 2014/15. Det er imidlertid for tidlig å si om fallet nå er et trendbrudd i oljehovedstaden eller kun en sesongeffekt, forteller Lauridsen.

