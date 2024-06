Politisk kontroll

Alle trenger et sted å bo. At boliger har vært overlatt til markedskrefter, og forlatt av politikken de siste tiårene, har bidratt til økte forskjeller mellom folk og økte bekymringer blant mange av oss. Det er politisk villet at folk skal eie egne boliger i Norge, men med dagens politikk er dette umulig for alle. Nesten en million nordmenn leier boligen sin. Leietagerne er de mest sårbare på boligmarkedet, men nå kan noen av dem tillate seg en liten pust, og det er takket være SV.

Etter å ha forhandlet om revidert statsbudsjett for 2024 ble regjeringspartiene Ap og Sp enige med SV om det finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski kaller «en av de mest betydelige styrkingene av norsk boligpolitikk». Husbanken tilføres tre milliarder kroner, det bevilges betydelige økninger av lån og tilskudd til flere studentboliger, i tillegg til at bostøtten skal økes.

Leietagere betaler i snitt mer i månedlige kostnader enn de som eier. De sliter derfor med å legge seg opp egenkapital til å kunne kjøpe seg egen bolig. I tillegg til at de ofte må tåle det private leiemarkedet med dårlig kvalitet, diskriminering og ulovlig behandling, slik undersøkelser fra Forbrukerrådet og kampanjer som #mindrittleilighet viser sjokkerende mange eksempler på. Nesten halvparten av de mest økonomisk sårbare forbrukerne leier bolig.

SV har i det reviderte budsjettet fått regjeringen med på å ivareta leietagerne. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige med SV om inkludere tre viktige elementer når den nye husleieloven fra i vinter skal ut på høring i høst; en ufravikelig oppsigelsesrett, en rett for leieren til å forlenge en tidsbestemt leieavtale når den løper ut og en hovedregel om at husleieavtaler ikke skal være tidsbestemte.

SVs tiltak vil styrke leietageres rettigheter og balansere maktforholdet mellom leietagere og utleiere. Bra og på tide mener Leieboerforeningen. Det mener vi også.