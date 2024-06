Her er den beste maten på Tons of Rock

Når Tons of Rock skal mette 150.000 metallhoder i løpet av de fire dagene festivalen varer, er det lett å forestille seg at alt handler om burger, bab og pizza. Men matbodene og foodtruckene på Ekebergsletta i Oslo viser seg å være langt mer variert i matveien enn som så. Dagsavisens matanmeldere Byløvene har testet Tons of Rock-maten for deg. Her er dommen over hva du bør gå for, og hva du kanskje kan styre unna …

4

Breheimen elgbab

Denne boden har kun en rett, Elgbab i pita.

Elgbab er en Tons of Rock-klassiker. (Byløvene)

Vi spiste: Elgbab

Pris: 189 kroner

Konklusjon:

Dette var en positiv overraskelse! Elgbab er en klassiker her. Denne var godt stekt, kanskje litt for godt, men kjøttsmaken er helt fin. Dressingen er kanskje litt blass, men dette er noe alle kan raske med seg på vei til neste konsert. Og det blir nok en slager utover kvelden.

Og så er det litt metall å spise elg.





2

Taste of Greece

Gyros med kylling eller svin med hjemmelaget tzatsikisaus, tomatskiver, rødløk og pommes frites i tradisjonelt gresk pitabrød. Vegetarvariant med fetaost i stedet for kjøttet.

Vegetar-gyros fra Taste Of Greece. (Byløvene)

Vi spiste: Vegetar-gyros

Pris: 185 kroner

Konklusjon:

Her var det skuffende lite fyll, annet enn pommes frites. Men de var i det minste ganske gode. Smakene ellers var ubalanserte, og det var vel akkurat ei tomatskive i hele retten. Den smakte ikke stort, og brødet var heller ikke mye å juble over.





5

Fish and Chips

Tradisjonell fish and chips med ertestuing, syltet rødløk og pommes frites.

Fish & Chips fra Fish & Ships-boden i Matgata. (Byløvene)

Vi spiste: Fish and chips

Pris: 199 kroner

Konklusjon:

Dette er ikke så gærent til å være fish and chips på festival. Fisken er feit og flaker seg perfekt. Pommes frittes-en er god, og ertestuingen og den sylta løken er så god som man kan forvente i en bod på en gresslette. Dette blir en klassiker utover kveldene!

4

Juniorkokkene fra Geitmyra

Chili sin carne, chili con carne og nachos

Chili sin Carme fra Geitmyra (Byløvene)

Vi spiste: Chili sin carne

Pris: 189 kroner

Konklusjon:

Vi gikk for vegetarvarianten. Bønnene smakte godt, og det var et lite kick i den. Retten som helhet var kanskje litt svak i smaken, men vi kunne helt fint kjøpt denne en gang til. Man får en porsjon av god størrelse, med litt frisk koriander på toppen og nachochips til.









6

Grezzo

Porchetta sandwich, panelle sandwich (vegansk), loaded pork fries og spicy fries.

Grezzos Porchetta Sandwich. (Byløvene)

Vi spiste: Porchetta sandwich

Pris: 169

Konklusjon:

– Fy søren, denne var dritgod!

Grezzos sandwich går rett hjem hos Byløvene.

Focaccia-brødet er luftig og godt, med fin skorpe. Salaten inni er crispy, dressingen er god og porchettaen, italiensk svinesteik i skiver og krydret, var helt fantastisk. Sausen er smakfull og passet veldig godt til kjøttet.





4

Punjab Tandoori

Butter chicken, chana masala (vegetar), chicken tikka naan wrap, samosa (vegetar)

Samosa fra Punjab Tandoori. (Byløvene)

Vi spiste: Samosa med tamarind chutney

Pris: 59

Konklusjon:

Dette smakte mye bedre enn det ser ut, for dette er nok festivalens kjedeligste presentasjon. Samosaen er det minste på menyen til Punjab Tandoori, og du får bare en, men den sparker bra fra seg. Både med en gang og etterpå. Deigen er ganske tjukk, men smakene inni passer godt sammen. Servert med tamarind chutney, slik det gjerne skal.

2

Hvem: Tons of Rocks egen burger

Burger, veganburger, full pakke (ost, bacon pommes) og Dobbel rocker (samme, men dobbel burger)

Tons of Rocks egen burger. (Byløvene)

Vi spiste: Burger med ost

Pris: 119 + 10 kroner ekstra for osten

Konklusjon:

Tons of Rock skilter med egne burgere i år, så det måtte naturligvis testes. Vi gikk for varianten med ost, som virket som om den bare ble slengt på toppen. Den hadde i alle fall ikke smeltet. Ellers hadde burgeren et «kantinepreg», og brødet var både tørt og kaldt. Vi kan ha hatt uflaks, men dette minner om bensinstasjonsburgere i Norge anno 1998.

Til 119 kroner trekker prisen den opp fra terningkast 1 til 2. Dette metter for en relativt rimelig penge, men det er også det eneste positive med denne.





5

Bekkereinan

Grillgris er helstekt gris fra Kvinesdal på spyd.

Grillgris fra Bekkereinan. (Byløvene)

Vi spiste: Grillgris med bacon og ost i tillegg

Pris: 229 kroner for grillgrisen + 30 (bacon) + 25 (ost)= 284 kroner

Konklusjon:

Grillgris servert i briochebrød, sprøløk, closeslaw, salat, rødløk og toppet med sweet baby Rays BBQ saus. Vi slang også på ost og bacon i tillegg, bare for å kjøre full pakke. Ekstra bacon var verdt det, selv om det nok ikke var helt nødvendig, men vi er mer usikre på osten.

– Dette var godt og greasy. Dette er festivalmat sånn som jeg liker den, utbryter Byløvene.

Her er det mange smaker, i tillegg til fett og umami. Dette var rett og slett veldig godt. De er rause med løken, som gir det hele litt mer krønsj også.

– Dette sprenger metalljakka hvis man spiser for mye av den.

Grillgris fra Bekkereinan gårdsgrill i Kvinesdal. (Byløvene)





3

El Mio

Arepas med pulled pork og ost, eller svarte bønner og ost. Tillegg for vegansk og laktosefri ost.

Arepa (Byløvene)

Vi spiste: Arepas med bønner og ost

Pris: 135 kroner

Konklusjon:

Osten ser ut som den du heller over tacoen på fredagen, men når det smelter litt mer ser det litt mer spennende ut. Smaken er likevel litt kjedelig. Deilig maisbrød, mens bønnene smaker helt ok. Vi kunne fint spist dette igjen, men det er ikke det mest spennende alternativet her på sletta. Heller ikke for vegetarianerne.

6

Kveitemjøl

Brioche med coleslaw og pulled pork, metal croissant, fylt pistasjecookie og kanelbolle.

Croissant med hvit metalsjokolade fra Kveitemjøl. (Byløvene)

Vi spiste: Metal croissant

Pris: 50 kroner

Konklusjon:

Dette var en perfekt croissant. Den ser bra ut, og det er rikelig med hvitt sjokolade-fyll. Fyllet var rett og slett fryktelig godt. Men denne orker man nok ikke så mange av …

– Dette er en beste desserten jeg har smakt på festival noen gang, sier Byløvene.





4

Viet tasty

Tasty tallerken, vegetartallerken og muligheter for å legge til grillspyd og vårruller (2 stk.)

Viet tasty. Tons of Rock. (Ines Margot Zander)

Vi spiste: Tasty tallerken

Pris: 189

Konklusjon:

Her får man innbakt kylling, innbakt scampi, løkring, vårrull, stekt ris og stekte nudler på en tallerken. Det er mye mat og god valuta for pengene. Her blir du mett. Vårrullen har god konsistens og fin smak, men kunne kanskje vært litt sterkere. Det samme kan sies om både scampien og løkringen, og det er litt mye frityr for vår smak. Kyllingen var litt fuktig og anonym, men helt grei på smak. Nudlene kunne smakt litt mer, mens risen var helt ypperlig.

Kjempegod og fin konsistens. Dette kan vi kjøpe igjen.

4

Hummus & more

Falafelwrap, falafel-tallerken, hummus m. brød og baba ganoush m. brød.

Falafelwrap fra Hummus & more (Byløvene)

Vi spiste: Falafelwrap

Pris: 150 kroner

Konklusjon:

Dette var mye mat for pengene! Det første du møter er en bit med frisk og syrlig hummus, før du kommer til falafelen. Falafelen var sprø utenpå, men kanskje litt tørr. Det var deilig med granateple og tomat inni. Dette er en stor rull libabrød, så også her får man mye mat.

4

Leiv Vidar

Tons of rock-pølse (bratwurst), ostepølse og wienerpølse.

Leiv Vidar-pølse. Tons of Rock. (Espen Hågensen Rusdal)

Vi spiste: Tons of rock-pølse

Pris: 69 kroner

Konklusjon:

Enkel og grei å forholde seg til. Lite søl og kliss, ketsjup og sennep var eneste tilgjengelige tilbehør. Det er egentlig helt greit. Pølsa har god knekk når du tar første biten og den har en fin konsistens. Smaken er kanskje litt mild, men som festivalpølse er dette innafor og vel så det.

Tons of Rock har ei lang liste med matmuligheter, og Dagsavisen har dessverre ikke hatt plass i magen til å teste alt enn så lenge. I tillegg til de nevnt over, kan du spise hos Dominos, Fried Chicken X´Press, Illegal Burger, Los Tacos og Youngs Thai. Det er også flere food trucks, og der finner du Potetbakern, Two Monkeys, Turbopasta og Smoky Cravings by KM Food.

En biff til 400 kroner er også en mulighet. Har du VIP-billett er det enda mer å velge i inne på det området: Syverkiosken, Alex Sushi, Pinsa by Cinque Terre Trattoria og Bao & Bowls by Foodoccasion.

