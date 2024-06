Norge skal ta imot pasienter fra Gaza

Inntil 20 pasienter med pårørende fra Gaza kan tas imot i Norge og få behandling på norske sykehus, opplyser han til VG.

– Norge vil delta i den internasjonale innsatsen med å hjelpe palestinere som sårt trenger behandling på sykehus. Verdens helseorganisasjon har bedt Norge og andre land om å bistå, og Norge ønsker å bidra i denne svært kritiske situasjonen, sier Støre.

Det er imidlertid uklart nå dette skal skje.

– Transport av pasienter fra en krigssone til sykehus i andre land er ikke enkelt, påpeker han overfor avisen.

Støre sier at det er mange praktiske og sikkerhetsrelaterte spørsmål som gjenstår før de kan starte evakueringen. Det kan være aktuelt å bruke Medevac-flyet, som har blitt brukt til å hente skadede ut av Ukraina.

– Gitt at det er praktisk mulig, vil Norge legge til rette for å bidra med flykapasitet for å frakte palestinske pasienter til sykehusbehandling i andre land. Slik kan vi bidra til å hjelpe mange flere enn de vi har kapasitet til å hente til Norge for behandling, sier statsministeren.

