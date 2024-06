Mann dømt for flere hundre overgrep mot sin egen datter

– Tatt i betraktning at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, mener retten at det må legges til grunn opp mot 100 tilfeller av seksuell omgang i året. Det er etter rettens vurdering tale om flere hundre tilfeller av seksuell omgang fra hun var seks til elleve år, heter det i dommen, gjengitt av Avisen Kristiansand.

Retten legger til grunn at overgrepene skjedde gjennomsnittlig én til tre ganger i uken over en femårsperiode, fra 2018 til 2023. Flere av overgrepene faller innenfor straffelovens definisjon av voldtekt.

Mannen erkjente de faktiske forhold i retten, men med flere forbehold. Mannen nekter for å ha gjennomført samleie med datteren og fastholder at det kun dreide seg om seksuelle handlinger begått under påvirkning av rusmidler. Mannen skal også ha forklart at datteren utnyttet situasjonen for å få faren til å kjøpe ting til henne.

– Retten kan ikke utelukke at tiltalte rettferdiggjorde sine handlinger gjennom slike kjøp, står det skrevet i dommen.

Mannen ble dømt til sju år og ni måneder i fengsel. I tillegg ble han ilagt et besøksforbud på fem år mot sin datter, og er dømt til å betale henne 350.000 kroner i oppreising.

Mannen har anket dommen.

