Esa godkjenner norsk deltakelse i restruktureringen av SAS

Norge deltok i restruktureringen gjennom Eksportfinansiering Norge. Esa har nå konkludert med at det norske bidraget ikke utgjorde ulovlig statsstøtte, ifølge en pressemelding.

Som en del av restruktureringen avskriver Eksfin et usikret krav på rundt 1,7 milliarder kroner mot konsernets morselskap, SAS AB.

Til gjengjeld for avskrivningen, får Eksfin aksjer i det nye SAS, samt en potensiell kontantutbetaling.

Til tross for at norske myndigheter mente at Eksfins deltakelse i restruktureringen av SAS ikke innebar statsstøtte, ble den likevel meldt til Esa for en juridisk vurdering opp mot EØS-reglene.

